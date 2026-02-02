Everdisplay Optronics (Shanghai) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Everdisplay Optronics (Shanghai) A äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Everdisplay Optronics (Shanghai) A ein EPS von -0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Everdisplay Optronics (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,84 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Everdisplay Optronics (Shanghai) A im vergangenen Geschäftsjahr 5,50 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Everdisplay Optronics (Shanghai) A 4,96 Milliarden CNY umsetzen können.

