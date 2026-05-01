Everdisplay Optronics (Shanghai) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Everdisplay Optronics (Shanghai) A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Everdisplay Optronics (Shanghai) A -0,040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,21 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at