Everdisplay Optronics (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Everdisplay Optronics (Shanghai) A veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,33 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at