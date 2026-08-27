Everdisplay Optronics (Shanghai) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Everdisplay Optronics (Shanghai) A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,43 Prozent auf 1,37 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at