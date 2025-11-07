Eveready Industries (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Eveready Industries (India) präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eveready Industries (India) 4,07 INR je Aktie generiert.

Eveready Industries (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

