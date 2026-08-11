Eveready Industries (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Eveready Industries (India) veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,09 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eveready Industries (India) ein EPS von 4,16 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,08 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eveready Industries (India) 3,74 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at