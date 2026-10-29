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29.10.2026 06:31:29
Everest Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Everest Industries veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -11,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,19 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,06 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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