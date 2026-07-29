Everest Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Everest Industries hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 64,39 INR. Im Vorjahresviertel hatte Everest Industries 1,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,36 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at