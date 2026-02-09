Everest Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Everest Industries präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 23,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,780 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,83 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at