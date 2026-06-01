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01.06.2026 06:31:29
Everest Kanto Cylinder hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Everest Kanto Cylinder präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 4,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Everest Kanto Cylinder noch ein Gewinn pro Aktie von 1,19 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,22 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,58 Milliarden INR.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,09 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Everest Kanto Cylinder ein Gewinn pro Aktie von 8,73 INR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 14,71 Milliarden INR, gegenüber 14,99 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,91 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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