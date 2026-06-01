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01.06.2026 06:31:29
Everest Organics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Everest Organics hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Everest Organics ein EPS von 1,35 INR je Aktie vermeldet.
Everest Organics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 487,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,70 INR. Im Vorjahr waren -2,970 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Everest Organics 1,96 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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