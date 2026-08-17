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17.08.2026 06:31:29
Everest Organics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Everest Organics ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Everest Organics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Everest Organics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 484,3 Millionen INR, gegenüber 538,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,00 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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