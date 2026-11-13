Everest Organics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Everest Organics hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 510,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 483,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at