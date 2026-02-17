Everest Organics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Everest Organics ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Everest Organics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 425,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Everest Organics einen Umsatz von 420,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at