Everest Reinsurance Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Everest Reinsurance Group hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,80 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,32 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,29 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at