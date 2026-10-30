Everest Reinsurance Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Everest Reinsurance Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 6,12 USD gegenüber 6,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Everest Reinsurance Group im vergangenen Quartal 3,71 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Everest Reinsurance Group 4,32 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at