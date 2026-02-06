Everest Reinsurance Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Everest Reinsurance Group hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Everest Reinsurance Group -13,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 37,80 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 31,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Everest Reinsurance Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,54 Milliarden USD im Vergleich zu 17,28 Milliarden USD im Vorjahr.

