Everest Reinsurance Group präsentierte Quartalsergebnisse

Everest Reinsurance Group präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,21 USD, nach 4,90 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at