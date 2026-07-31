Everest Reinsurance Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Everest Reinsurance Group präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Everest Reinsurance Group ein EPS von 16,10 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Everest Reinsurance Group 3,96 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,49 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at