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28.08.2026 06:31:29
Evergen Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Evergen Infrastructure hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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