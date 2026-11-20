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20.11.2026 06:31:28
Evergen Infrastructure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Evergen Infrastructure lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Evergen Infrastructure im vergangenen Quartal 3,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Evergen Infrastructure 2,8 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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