EVERGENT INVESTMENTS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EVERGENT INVESTMENTS hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,22 RON. Im letzten Jahr hatte EVERGENT INVESTMENTS einen Gewinn von 0,130 RON je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,5 Millionen RON ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,7 Millionen RON in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at