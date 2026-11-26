EVERGENT INVESTMENTS hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,5 Millionen RON. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,7 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at