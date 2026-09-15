Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
15.09.2026 19:23:28
Evergrande founder Hui Ka Yan sentenced to life in prison
A Chinese court ordered the former billionaire's assets to be confiscated and fined Evergrande-related companies billions of dollars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!