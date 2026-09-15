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15.09.2026 19:23:28

Evergrande founder Hui Ka Yan sentenced to life in prison

A Chinese court ordered the former billionaire's assets to be confiscated and fined Evergrande-related companies billions of dollars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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