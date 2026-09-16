Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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16.09.2026 14:43:27
Evergrande founder Hui Ka Yan sentenced to life in prison
A Chinese court ordered the former billionaire's assets to be confiscated and fined Evergrande-related companies billions of dollars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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