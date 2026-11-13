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13.11.2026 06:31:28
Evergreen Marine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Evergreen Marine äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Evergreen Marine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,53 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,04 TWD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,77 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Evergreen Marine einen Umsatz von 96,92 Milliarden TWD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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