Evergreen Marine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Evergreen Marine hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Evergreen Marine ein EPS von 8,89 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Evergreen Marine in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

