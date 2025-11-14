Evergreen Marine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Evergreen Marine hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,04 TWD, nach 28,75 TWD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Evergreen Marine im vergangenen Quartal 96,91 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Evergreen Marine 152,79 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at