Evergy Aktie

Evergy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 14:03:18

Evergy Q3 Net Income Rises; Increases 2026 Adj. EPS Guidance Range

(RTTNews) - Evergy (EVRG) reported third quarter GAAP earnings of $612.9 million, or $2.59 per share, compared to $475.0 million, or $2.03 per share, for the third quarter 2025. Adjusted earnings and adjusted earnings per share were $609.9 million and $2.58 per share, respectively, compared to $475.1 million and $2.03, respectively, in third quarter 2025.

The company raised 2026 adjusted EPS guidance range to $4.35 to $4.50 from original guidance range of $4.14 to $4.34. The company reaffirmed long-term adjusted EPS annual growth target of 6% to 8%+ through 2030 based on the original 2026 adjusted EPS guidance midpoint of $4.24. The company expects annual adjusted EPS growth to exceed 8% beginning in 2028 and through 2030.

The Board declared a dividend on common stock of $0.7225 per share payable on December 18, 2026. The dividends are payable to shareholders of record as of November 20, 2026.

David Campbell, CEO, said: "We are also pleased to announce the signing of three amendments to previously signed electric service agreements that, in total, are expected to drive approximately 250 megawatts of incremental load, further augmenting the affordability benefits for our customers as provided by the large load power service tariff."

In pre-market trading on NasdaqGS, Evergy shares are down 0.68 percent to $85.62.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Evergy Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Evergy Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evergy Inc Registered Shs 78,50 1,29% Evergy Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen