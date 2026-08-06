Evergy Reaffirms FY26 Adj. EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, electric utility Evergy, Inc. (EVRG) reaffirmed its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 in the range of $4.14 to $4.34 per share.

Additionally, the Company reaffirmed its long-term adjusted earnings annual growth target of 4 to 6 percent through 2030 based on the 2026 adjusted earnings guidance midpoint of $4.24 per share.

The Company also expects adjusted earnings growth to exceed 8 percent beginning in 2028 and through 2030.

Further, the Board of Directors declared a dividend on the Company's common stock of $0.6950 per share, payable on September 18, 2026 to shareholders of record as of August 18, 2026.

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