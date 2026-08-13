Everlight Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Everlight Electronics präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,23 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,730 TWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Everlight Electronics 5,36 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,07 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at