Everlight Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Everlight Electronics hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Everlight Electronics 1,87 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,63 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,60 TWD. Im Vorjahr hatte Everlight Electronics 6,64 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Everlight Electronics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,64 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,97 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at