Everlight Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Everlight Electronics hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,51 TWD. Im letzten Jahr hatte Everlight Electronics einen Gewinn von 1,29 TWD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,76 Milliarden TWD – ein Plus von 17,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Everlight Electronics 4,92 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at