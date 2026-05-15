Everlon Synthetics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Everlon Synthetics hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,82 INR. Im Vorjahresquartal hatten -9,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Everlon Synthetics mit einem Umsatz von insgesamt 6,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 83,19 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,740 INR. Im Vorjahr waren 1,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Everlon Synthetics mit einem Umsatz von insgesamt 165,17 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 155,54 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at