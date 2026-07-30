Everlon Synthetics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Everlon Synthetics präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Everlon Synthetics ein EPS von -0,660 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Everlon Synthetics im vergangenen Quartal 11,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 86,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Everlon Synthetics 82,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at