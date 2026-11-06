Everlon Synthetics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Everlon Synthetics präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,70 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Everlon Synthetics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 82,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at