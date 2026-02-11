Everlon Synthetics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Everlon Synthetics lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1,75 INR. Ein Jahr zuvor waren 7,20 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

