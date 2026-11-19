Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
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19.11.2026 20:05:38
Everpure: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 18, 2026, Everpure (NYSE:P) raised its full-year revenue growth guidance to 42%. Operating profit grew 76% year over year to $345 million during the quarter. These results demonstrate expanding operating leverage as enterprise data workloads scale. Three takeaways from management highlight how the business is navigating high component costs and capturing market share.
Everpure engineered its hardware designs to lower production costs and passed those savings to customers through average price reductions across most product models in the fourth quarter. Management maintained product gross margin targets at the lower end of its 65% to 70% range to gain market share while high semiconductor prices persist.
Enterprises are increasingly deploying artificial intelligence models on-premises using graphics processing units (GPUs), specialized chips designed for parallel processing. This shift increases performance demands on data infrastructure, positioning Everpure's GPU-connected storage products to win enterprise upgrades.
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