Everpure A hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,36 Prozent auf 1,46 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 964,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at