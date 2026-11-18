Pandora Media Aktie
WKN DE: A1JH3M / ISIN: US6983541078
|
18.11.2026 22:21:02
Everpure, Inc. Reports Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - Everpure, Inc. (P) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $100.395 million, or $0.29 per share. This compares with $54.806 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, Everpure, Inc. reported adjusted earnings of $300.487 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 51.3% to $1.459 billion from $964.453 million last year.
Everpure, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $100.395 Mln. vs. $54.806 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.16 last year. -Revenue: $1.459 Bln vs. $964.453 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.50 B To $ 1.52 B Full year revenue guidance: $ 5.20 B To $ 5.21 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pandora Media Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pandora Media Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.