EverQuote A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EverQuote A stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EverQuote A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 144,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at