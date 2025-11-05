|
05.11.2025 06:31:28
EverQuote A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EverQuote A stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EverQuote A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 144,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!