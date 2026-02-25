|
EverQuote A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EverQuote A stellte am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EverQuote A 0,330 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 195,3 Millionen USD ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,63 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat EverQuote A 692,52 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 500,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.
