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04.11.2026 06:31:28
EverQuote A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EverQuote A hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EverQuote A 0,500 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 218,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EverQuote A einen Umsatz von 173,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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