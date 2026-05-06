EverQuote A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EverQuote A hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat EverQuote A mit einem Umsatz von insgesamt 190,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at