Eversource Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eversource Energy hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,51 Prozent auf 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Eversource Energy 3,22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at