Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
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04.11.2026 23:12:26
Eversource Energy Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Eversource Energy (ES) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $346.014 million, or $0.92 per share. This compares with $367.549 million, or $0.99 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 7.5% to $2.978 billion from $3.220 billion last year.
Eversource Energy earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $346.014 Mln. vs. $367.549 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.99 last year. -Revenue: $2.978 Bln vs. $3.220 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.62 To $ 4.70
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