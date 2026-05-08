Eversource Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eversource Energy präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,50 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eversource Energy einen Umsatz von 4,12 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at