Everspin Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Everspin Technologies hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,97 Prozent auf 18,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at