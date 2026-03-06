Everspin Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Everspin Technologies hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 55,20 Millionen USD – ein Plus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Everspin Technologies 50,40 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at