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01.05.2026 06:31:29
Everspin Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Everspin Technologies hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Everspin Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 14,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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