Everspin Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Everspin Technologies hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Everspin Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 14,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at